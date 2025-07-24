Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зазначає, що переговори України та РФ щодо миру "рухаються в більш конструктивному і орієнтованому на результат напрямку" і Анкара продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між країнами .

"В рамках наших зусиль, спрямованих на побудову тривалого миру в нашому регіоні, ми провели третій раунд прямих переговорів між Росією та Україною в Стамбулі. Під час переговорів було прийнято рішення про подальші кроки щодо обміну військовополоненими та тілами військовослужбовців, а також взаємної репатріації цивільних осіб та дітей. Було досягнуто домовленості про обмін ще однією групою військовополонених, щонайменше по 1200 осіб з кожної сторони", - написав Фідан у мережі Х за підсумками зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі у четвер.

Делегації також обговорили кроки, які можуть бути зроблені для інтенсифікації технічних дискусій і зближення позицій щодо припинення вогню. Вони також домовилися опрацювати ідею створення робочих груп з політичних, гуманітарних та військових питань.

"В цілому, нам було приємно бачити, що переговори рухаються в більш конструктивному і орієнтованому на результат напрямку. Переговори - це процес, до якого треба ставитися з терпінням. Кожне нове досягнення наближає сторони на крок до миру, -зазначив глава МЗС Туреччини і підкреслив: "З'явилася ще одна цеглина в будівництві спільної волі сторін до вирішення проблеми".

Фідан також вказав на підтримку міжнародної спільноти до переговорів у Стамбулі, які відбуваються за посередництва Туреччини, що є також "відображенням глобального прагнення до миру".