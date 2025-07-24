Виробник товарів для домашніх тварин Suziria Group вийшов на японський ринок

Suziria Group, один із лідерів українського ринку товарів для домашніх тварин, вийшов на японський ринок, повідомили в компанії.

"Бренди Suziria Group зараз присутні на 12 ринках — і ця кількість зростає. Наша остання подія — Half&Half щойно вийшов на японський ринок. Перша партія продукції прибула до Японії за підтримки нашого надійного партнера Casarich, який виступає імпортером. Дистрибуцією керує їхня дочірня компанія Compet, що входить до складу шанованої Combi Group, відомої своїм досвідом у догляді за дітьми та домашніми тваринами", - повідомляється на сторінці компанії у linkedin.

Suziria Group - українська сімейна група компаній, що розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution, мережа зоомаркетів MasterZoo, яка налічує 190 магазинів, а також мережа грумінг-салонів. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортує власні товари під брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.