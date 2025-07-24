Інтерфакс-Україна
Події
06:46 24.07.2025

США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів

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США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів

Державний департамент США прийняв рішення схвалити продаж Україні двох пакетів військової техніки, повідомили на веб-сторінці Агентства з питань оборонної безпеки та співробітництва (DSCA) в середу.

Перший пакет становить продаж ракетної системи ППО HAWK Phase III та засобів її обслуговування і супутнього обладнання на суму близько 172 мільйонів доларів.

"Ця пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення спроможності України забезпечувати власну оборону. Ця пропонована угода покращить спроможність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш потужних засобів протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", - сказано у прес-релізі DSCA.

До другого пакету, згідно з повідомленням DSCA входить партія бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та супутнього обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів. Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію, про що було повідомлено Конгрес США.

"Пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінять основний військовий баланс у регіоні", - сказано в релізі DSCA.

Джерело: https://www.dsca.mil/Press-Media/Major-Arms-Sales/Major-Arms-Sales-Library

Теги: #зброя #сша #продаж

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