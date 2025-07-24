06:15 24.07.2025
Попередньо шестеро цивільних постраждали внаслідок російської ракетної атаки на Черкаси - ОВА
Попередньо шестеро мирних жителів Черкас постраждали внаслідок ракетної атаки ворога, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Телеграм станом на 05:48 четверга.
"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих. Більше інформації згодом", - написав Табурець у телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/14679