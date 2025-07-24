Попередньо шестеро цивільних постраждали внаслідок російської ракетної атаки на Черкаси - ОВА

Попередньо шестеро мирних жителів Черкас постраждали внаслідок ракетної атаки ворога, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Телеграм станом на 05:48 четверга.

"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих. Більше інформації згодом", - написав Табурець у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/14679