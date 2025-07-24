Інтерфакс-Україна
Події
03:46 24.07.2025

Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

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Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, що ефективність САП і НАБУ є "важливою частиною шляху України до ЄС". Про це Матернова написала у соцмережі Facebook у середу.

"Три дні зустрічей і консультацій. З українськими органами влади та партнерами з ЄС і G7. Сьогодні ми завершили робочий день пізно, конструктивною зустріччю з новою прем'єр-міністром Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністром Тарасом Качкою. Ми зустрілися незабаром після оголошення президентом Зеленським про підготовку нового закону, який регулюватиме співпрацю між правоохоронними органами та встановлюватиме незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Ефективність цих інституцій є важливою частиною шляху України до ЄС", - зазначила Матернова у дописі у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1HkZTVnzmq/

Теги: #сап #уряд #набу #єс

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