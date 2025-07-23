Інтерфакс-Україна
Події
23:46 23.07.2025

Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

1 хв читати

Троє мирних жителів постраждали впродовж дня через російські обстріли, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

"Протягом середи ЗС РФ завдали ударів по Петро-Іванівці і Куп'янську (Харківська обл). 

Близько 11:00 російські військові обстріляли Петро-Іванівку. 61-річний чоловік отримав поранення. Орієнтовно о 15:00 окупанти атакували Купʼянськ. Поранені двоє людей: 75-річна жінка та 79-річний чоловік. В обох населених пунктах пошкоджено будинки", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)

Теги: #постраждалі #харківська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 23.07.2025
Поліцейські Херсонщини вивезли з-під обстрілів літню жінку, тіло її померлого сина та ще одну жінку, поранену через підрив на міні

Поліцейські Херсонщини вивезли з-під обстрілів літню жінку, тіло її померлого сина та ще одну жінку, поранену через підрив на міні

14:41 23.07.2025
СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам за обстріли правобережжя Херсонщини

СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам за обстріли правобережжя Херсонщини

09:29 23.07.2025
На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

07:21 23.07.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

21:26 22.07.2025
До лікарні звернулась херсонка, яка вчора потрапила під удар російського дрона

До лікарні звернулась херсонка, яка вчора потрапила під удар російського дрона

21:25 22.07.2025
У Куп’янську внаслідок атаки ворожого fpv-дрону двоє постраждалих

У Куп’янську внаслідок атаки ворожого fpv-дрону двоє постраждалих

20:11 22.07.2025
У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

09:29 22.07.2025
Населені пункти України зазнали чергових обстрілів РФ, є руйнування, жертви та постраждалі

Населені пункти України зазнали чергових обстрілів РФ, є руйнування, жертви та постраждалі

08:58 22.07.2025
Двоє постраждалих через ворожі обстріли впродовж доби у Харківській області

Двоє постраждалих через ворожі обстріли впродовж доби у Харківській області

08:11 22.07.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона у Херсоні

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона у Херсоні

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

ОСТАННЄ

Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей взяли участь у гуманітарному обміні і ці обміни буде продовжено

Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, "єЯсла", "Пакунок школяра"

Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

Умєров доповів президенту України про результати третьої зустрічі з представниками РФ у Стамбулі

Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства

Кабмін звільнив Павліченка з посади заступника міністра енергетики

Кабмін призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА