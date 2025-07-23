Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

Троє мирних жителів постраждали впродовж дня через російські обстріли, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

"Протягом середи ЗС РФ завдали ударів по Петро-Іванівці і Куп'янську (Харківська обл).

Близько 11:00 російські військові обстріляли Петро-Іванівку. 61-річний чоловік отримав поранення. Орієнтовно о 15:00 окупанти атакували Купʼянськ. Поранені двоє людей: 75-річна жінка та 79-річний чоловік. В обох населених пунктах пошкоджено будинки", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)