Інтерфакс-Україна
Події
19:17 23.07.2025

Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку

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Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент зазначив, що було почуто те, що кажуть люди в "соціальних мережах, один одному, на вулицях".

"Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", - наголосив президент.

Як повідомлялося раніше, Зеленський, керівники правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко домовилися наступного тижня провести зустріч щодо плану загальний дій, через два тижня має бути готовий спільний план.

Верховна Рада прийняла в цілому 22 липня закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану". В той же день президент України Володимир Зеленський його підписав і документ був опублікований в "Голосі України".

Фактично, новий президентський законопроект має стати відповіддю на невдоволення суспільства скандальним законом про ліквідацію незалежності НАБУ/САП.

Теги: #законопроєкт #правоохоронці #зеленський

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