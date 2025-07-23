Антикорупційні інституції та незалежність правосуддя незамінні для будь-якої країни ЄС та кандидатів на членство - МЗС Румунії

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Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сильвія Цою (Oana-Silvia Țoiu) відзначає важливість незалежності правосуддя на антикорупційних інституцій для країн, які перебувають на шляху євроінтеграції.

"Антикорупційні заходи та інституції, а також незалежність правосуддя, є незамінними для будь-якої країни ЄС. Це також стосується країн, які прагнуть приєднатися до ЄС. Громадяни чітко це знають і хочуть, щоб їхні голоси були почуті", - написала Цою в Х в середу.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.