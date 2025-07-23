Ситуація з законом по НАБУ/САП може негативно повпливати на подальші кроки щодо членства в ЄС - директор фонду "Відродження"

Директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко допускає, що ситуація з законом, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), може негативно повпливати на подальші кроки щодо членства України в Європейський Союз.

"Можу лише підтвердити з власних джерел: подальших кроків до членства в ЄС з ухваленим вчора законодавством - не буде. Також в перспективі можуть бути закриті деякі джерела фінансування. Це помилка, яка потенційно співмірна із рішенням Януковича відмовитись від Угоди про Асоціацію. Але ж в принципово інших історичних умовах! Ціна питання - вище. Треба скасовувати", - написав Сушко в мережі Facebook, коментуючи публікацію видання "Європейська правда", у якій йдеться, що закон про обмеження незалежності НАБУ та САП завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс, коментуючи події в Україні, заявив, що довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва.