Інтерфакс-Україна
Події
12:35 23.07.2025

МЗС Швеції: Закон щодо НАБУ/САБ викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України

1 хв читати
МЗС Швеції: Закон щодо НАБУ/САБ викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України

Закон про діяльність НАБУ і САП, прийнятий у вівторок Верховною Радою, викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України, заявили в Міністерстві закордонних справ Швеції.

"За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і дуже важливо не збиватися з обраного курсу", - йдеться в повідомленні у соцмережі Х.

У МЗС також наголосили, що Швеція залишається надійним партнером України в проведенні реформ.

Теги: #швеція #набу_сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 23.07.2025
У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

10:57 23.07.2025
ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

10:47 23.07.2025
МЗС Нідерландів: Захист незалежності антикорупційних інституцій та прогрес верховенства права - ключове для процесу вступу України до ЄС

МЗС Нідерландів: Захист незалежності антикорупційних інституцій та прогрес верховенства права - ключове для процесу вступу України до ЄС

09:51 23.07.2025
Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

17:34 21.07.2025
Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

01:34 15.07.2025
Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні – прем'єр

Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні – прем'єр

16:31 14.07.2025
Швеція попереджає про ймовірність торговельної війни через рішення США про мита щодо ЄС

Швеція попереджає про ймовірність торговельної війни через рішення США про мита щодо ЄС

22:40 05.07.2025
Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

12:14 03.07.2025
Швеція надасть Україні понад 10 нових артилерійських стволів Archer, засоби далекобійного удару

Швеція надасть Україні понад 10 нових артилерійських стволів Archer, засоби далекобійного удару

16:42 02.07.2025
Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

ВАЖЛИВЕ

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

Зеленський утворив делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбулі

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

ДБР розслідує обставини аварії винищувача Mirage-2000 на Волині

Найближчі дні в Україні будуть теплими, у п'ятницю місцями дощ

Катерина Черногоренко йде з посади заступниці міністра оборони

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Внаслідок атаки БпЛА на один із об'єктів "Сумиобленерго" введено обмеження для частини споживачів е/е

Глава МЗС Ізраїлю: Ми підтримуємо народ України та засуджуємо атаки РФ проти цивільних

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

Україна домоглася екстрадиції з ОАЕ жінки, яка ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом збору коштів для ЗСУ

Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті військових та цивільних, які загинули в полоні

Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА