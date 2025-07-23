МЗС Швеції: Закон щодо НАБУ/САБ викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України

Закон про діяльність НАБУ і САП, прийнятий у вівторок Верховною Радою, викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України, заявили в Міністерстві закордонних справ Швеції.

"За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і дуже важливо не збиватися з обраного курсу", - йдеться в повідомленні у соцмережі Х.

У МЗС також наголосили, що Швеція залишається надійним партнером України в проведенні реформ.