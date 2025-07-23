Железняк: Потрібно скасувати скандальний закон через Конституційний Суд

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що наразі єдиним способом виправити ситуацію навколо скандального законопроєкту №12414 щодо НАБУ і САП є його скасування через Конституційний Суд.

"По факту єдине, що зараз можна зробити, — це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тим більше, там стільки статей Регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично", — написав депутат у Facebook.

Железняк закликав розпочати підготовку та збір підписів для конституційного подання. Для цього необхідно зібрати 45 підписів народних депутатів.

Він також зазначив, що має "дуже маленьку надію на позицію міжнародних партнерів", але визнав, що повернути ситуацію в початковий стан буде складно.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ExatBYKXx/