Інтерфакс-Україна
Події
23:40 22.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

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З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 66 КАБ. Крім того, застосував 1218 дронів-камікадзе, здійснив 4094 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 61 штурмових та наступальних дій, станом на 22:00 вівторка ще вісім тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26898

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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