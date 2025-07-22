Інтерфакс-Україна
Події
20:11 22.07.2025

У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

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У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано
Фото: https://t.me/KyivCityOfficial/14379

У Києві в результаті буревію і грози постраждали люди, повалено 30 дерев.

"Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину", - повідомила столична міська державна адміністрація у телеграм.

Крім того, зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють більше 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС

До робіт також залучено більше 10 одиниць техніки КО "Київзеленбуд" і 3 аварійно-рятувальні авто.

 

Теги: #київ #постраждалі #негода

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