У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

Фото: https://t.me/KyivCityOfficial/14379

У Києві в результаті буревію і грози постраждали люди, повалено 30 дерев.

"Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину", - повідомила столична міська державна адміністрація у телеграм.

Крім того, зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють більше 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС

До робіт також залучено більше 10 одиниць техніки КО "Київзеленбуд" і 3 аварійно-рятувальні авто.