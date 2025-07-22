20:11 22.07.2025
У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано
Фото: https://t.me/KyivCityOfficial/14379
У Києві в результаті буревію і грози постраждали люди, повалено 30 дерев.
"Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину", - повідомила столична міська державна адміністрація у телеграм.
Крім того, зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики.
Над ліквідацією наслідків негоди працюють більше 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС
До робіт також залучено більше 10 одиниць техніки КО "Київзеленбуд" і 3 аварійно-рятувальні авто.