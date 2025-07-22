Кличко: правоохоронну систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи останні події навколо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосив на необхідності змінювати систему роботи правоохоронних органів загалом, а "не робити її бультерʼєром влади".

"Сьогоднішнє рішення Верховної ради щодо НАБУ і САП точно не наближає Україну до Європейського Союзу. Точно не наближає до демократії, верховенства права і законності. До тих цінностей, за які сьогодні гинуть наші воїни в кривавій боротьбі з агресором", - написав він у телеграмі у вівторок.

Кличко зазначив, що "є чимало питань щодо незалежності, неупередженості і дотримання процедур законності всіма правоохоронними органами. Та систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади…", - наголосив він.

"І не забувати, що за всі дії рано чи пізно доведеться нести відповідальність - як політичну, так і за законом", - додав Кличко.

На його думку, "схоже, що автори і виконавці таких "нововведень" увірували в безкарність свого свавілля. І все швидше тягнуть Україну в авторитаризм. Прикриваючись війною, знищуючи антикорупційні органи, місцеве самоврядування, закриваючи рота активістам і журналістам".

Як повідомлялось, Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП.

За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів.