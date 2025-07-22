Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

Антикорупційні органи України просять президента Володимира Зеленського не підписувати прийнятий Верховною Радою України законопроєкт №12414, який фактично знищує антикорупційну інфраструктуру, заявляє директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз ще є підпис президента України. Ми просимо не підписувати цей законопроєкт, повернути його з відповідним вето", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.