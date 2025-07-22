Рада почала розгляд законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП.

Як зазначила під час обговорення законопроєкту №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, голова парламентського комітету з питань інтеграції України у ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") ухвалення закону призведе до скасування безвізу.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде у YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").