Інтерфакс-Україна
Події
10:46 22.07.2025

Завершено слідство у справі щодо працівника СБУ за вимагання $300 тис. - САП

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Завершено слідство у справі щодо працівника СБУ за вимагання $300 тис. - САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб, викритих на вимаганні $300 тис. неправомірної вигоди, повідомляє САП.

В телеграм-каналі у вівторок САП інформує, що очолюваний підозрюваним підрозділ виконував доручення на проведення процесуальних дій слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного каналу перетину державного кордону з метою переправлення осіб, які ухиляються від призову до лав Збройних Сил України.

"За участю двох посередників (один з яких – колишній працівник СБУ) начальник сектору вимагав $300 тис. від фігуранта відповідної справи за знищення частини матеріалів справи, розголошення йому вже встановлених обставин", - наголошують в прокуратурі.

За інформацією САП, у разі відмови співробітник СБУ погрожував вжити заходів для подальшого притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.

"Слідством задокументовано факт одержання особою частини обумовлених коштів – $72 тис.", - йдеться в повідомленні.

Дії начальника сектору кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Теги: #досудове_розслідування #завершення #сап

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