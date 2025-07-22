Папа Лев XIV має намір відновити діалог з російською православною церквою - ЗМІ

Папа Лев XIV збирається зустрітися з представником РПЦ, повідомила інформагенція ANSA в понеділок.

"На суботу 26 липня запланована аудієнція Папи Римського Лева XIV з митрополитом Волоколамським Антонієм, головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату", - йдеться у повідомленні ANSA.

Це перша аудієнція Лева XIV з главою зовнішніх зв'язків російської церкви, який був присутній, представляючи Кирила, на похованні папи Франциска.

"Лев також має намір відновити нитку діалогу з Московським патріархатом після неминучої напруженості, викликаної російським вторгненням в Україну", - пише ANSA.

Джерело: https://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2025/07/21/-inviato-patriarcato-mosca-267-dal-papaprove-di-dialogo-_7e4fb5fc-e636-47ca-987f-6e091475c79b.html?utm_source=chatgpt.com