Дві жінки постраждали на Нікопольщині через удари росіян - ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

Дві жінки постраждали на Нікопольщині у понеділок через атаки ворога, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщину протягом дня ворог атакував з різної зброї. Цілив з артилерії та РСЗВ "Град". Бив FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждали дві жінки – 65 та 57 років. Обидві на амбулаторному лікуванні", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Пошкоджені 9 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін. Виникли пожежі, які вже загасили.

Крім того на Синельниківщині під ударом агресора були Межівська та Великомихайлівська громади. російська армія також застосовувала безпілотники і РСЗВ "Град", гатили й КАБами.

"Понівечена інфраструктура. Побиті сільськогосподарське підприємство, авто, трактор. А ще житловий будинок, господарські споруди", - написав Лисак.

За уточненою інформацією, влучив по району противник і вночі. Атакував КАБами Новопавлівську громаду. Зруйнований заклад культури.