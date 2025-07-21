Інтерфакс-Україна
Події
18:42 21.07.2025

Дві жінки постраждали на Нікопольщині через удари росіян - ОВА

1 хв читати
Дві жінки постраждали на Нікопольщині через удари росіян - ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

Дві жінки постраждали на Нікопольщині у понеділок через атаки ворога, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщину протягом дня ворог атакував з різної зброї. Цілив з артилерії та РСЗВ "Град". Бив FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждали дві жінки – 65 та 57 років. Обидві на амбулаторному лікуванні", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Пошкоджені 9 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін. Виникли пожежі, які вже загасили.

Крім того на Синельниківщині під ударом агресора були Межівська та Великомихайлівська громади. російська армія також застосовувала безпілотники і РСЗВ "Град", гатили й КАБами.

"Понівечена інфраструктура. Побиті сільськогосподарське підприємство, авто, трактор. А ще житловий будинок, господарські споруди", - написав Лисак.

За уточненою інформацією, влучив по району противник і вночі. Атакував КАБами Новопавлівську громаду. Зруйнований заклад культури.

Теги: #дніпропетровщина #постраждалі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 21.07.2025
Кількість постраждалих у Києві збільшилась до 9 осіб

Кількість постраждалих у Києві збільшилась до 9 осіб

08:35 21.07.2025
Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська

Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська

19:27 20.07.2025
Дронами і ракетою ворог вдарив по Дніпропетровщині, є постраждалі - Лисак

Дронами і ракетою ворог вдарив по Дніпропетровщині, є постраждалі - Лисак

18:29 20.07.2025
Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров

Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров

18:13 20.07.2025
Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

15:09 20.07.2025
Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла

Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла

09:59 20.07.2025
Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

09:19 20.07.2025
Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумській області – ОВА

05:54 20.07.2025
Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

21:54 19.07.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворожих БпЛА по Херсону

Двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворожих БпЛА по Херсону

ВАЖЛИВЕ

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Умєров на "Рамштайні: Україна більше не є лише отримувачем допомоги, тепер ми - повноправний учасник спільного виробництва

В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

ОСТАННЄ

Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 цілей тіньового флоту РФ

Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ

Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА