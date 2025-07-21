Інтерфакс-Україна
Події
14:39 21.07.2025

Інкримінація гендиректору "Лісів України" незаконного збагачення це тиск за принциповість при детінізації галузі – заява держпідприємства

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Інкримінація гендиректору "Лісів України" незаконного збагачення це тиск за принциповість при детінізації галузі – заява держпідприємства

Затримання генерального директора державного підприємства "Ліси України" Юрія Болоховця представниками правоохоронних органів та інкримінація йому незаконного збагачення є нічим іншим як тиском через його принципову позицію при впровадженні ринкових механізмів реалізації деревини та детінізації лісової галузі, наголосили у держпідприємстві.

"Тиск на генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця пов’язаний з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі", - написала пресслужба держпідприємства у Telegram.

На переконання держпідприємства, версія слідства базується не на фактах, а на припущеннях, які неодноразово аргументовано було спростовано.

У ході вилучення носіїв інформації, телефонів, комп’ютерної техніки порушення закону з боку Юрія Болоховця, за інформацією" Лісів України", не було підтверджено.

"Всі активи Юрія Болоховця вказані у декларації. Об’єкти, які орендує родина Юрія Болоховця, належать реальним власникам з підтвердженими доходами та набуті законним шляхом", - акцентували у "Лісах України".

Як повідомлялося, гендиректору Болоховцю 21 липня повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, Болоховець у 2021 році, перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, набув активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично вона використовувалася Болоховцем.

"За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном — 7,9 млн грн. Підозрюваного затримано", - зазначив генпрокурор і додав, що Болоховець є держслужбовцем категорії "А", відтак за цим статусом — особлива відповідальність.

Теги: #болоховець #ліси_україни #затримання

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