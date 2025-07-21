Глава МЗС Франції в Києві оглянув наслідки російської атаки

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який прибув у понеділок до Києва для участі у конференції послів, побачив наслідки російських атак по столиці.

"Сьогодні вранці міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, який прибув до Києва як почесний гість на щорічній конференції послів України, відвідав станцію Лук'янівська, одну з постраждалих місць Києва, у супроводі послів України у Франції та Франції в Україні", - повідомили у посольстві України у Франції у Facebook.

Французька делегація на власні очі побачила наслідки ракетного удару по цивільній інфраструктурі в самому центрі української столиці.

"Це удари проти людства і проти Європи. Україні потрібне негайне посилення своєї протиповітряної оборони", - наголосили у посольстві.

У ніч на 21 липня російські окупанти атакували територію України 450 засобами повітряного нападу, в тому числі 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, росіяни застосували п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал", чотири крилаті ракети "Калібр", одну крилату ракету "Іскандер-К" та 14 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – вони були локаційно втрачені та, ймовірно, подавлені РЕБ.

Також зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.