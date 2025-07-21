За підозрою у веденні бізнесу в РФ затримано одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова - СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

"За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф", - йдеться у повідомленні СБУ в понеділок.

Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан).

Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

"За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо", - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Що стосується матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини росіян.

"Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів", - розказали в спецслужбі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше у понеділок у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) підтвердили, що у його співробітників проводяться обшуки.

"21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом", - повідомило НАБУ.

З посиланням на джерела в СБУ повідомлялось, що (СБУ та Офіс генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ.