У Кам'янець-Подільському районі пошкоджено 20 приватних будинків через нічну атаку РФ

Фото: Хмельницька ОВА

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області пошкоджено 20 приватних будинків через нічну атаку РФ, повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна в 20 приватних будинках у Кам'янець-Подільському районі", - написав він у телеграмі.

За словами Тюріна, ступінь пошкодження встановлюється. Загиблих та травмованих немає. Інформація уточнюється.