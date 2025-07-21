Інтерфакс-Україна
Події
09:16 21.07.2025

У Кам'янець-Подільському районі пошкоджено 20 приватних будинків через нічну атаку РФ

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У Кам'янець-Подільському районі пошкоджено 20 приватних будинків через нічну атаку РФ
Фото: Хмельницька ОВА

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області пошкоджено 20 приватних будинків через нічну атаку РФ, повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна в 20 приватних будинках у Кам'янець-Подільському районі", - написав він у телеграмі.

За словами Тюріна, ступінь пошкодження встановлюється. Загиблих та травмованих немає. Інформація уточнюється.

 

Теги: #атака_рф #камянець_подільский

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