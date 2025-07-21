Інтерфакс-Україна
Події
04:18 21.07.2025

Польща підняла авіацію через чергові атаки РФ по Україні

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Польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на чергові ракетно-дронові атаки РФ по території України, повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

"Увага, в ніч з 20 на 21 липня 2025 року дальня авіація Російської Федерації вкотре завдає масованих ракетних ударів по території України. Польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - сказано в соцмережі Х польського командування.

Зазначається, що вжиті заходи мають превентивний характер і служать забезпеченню безпеки громадян та захисту державних кордонів.

"Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", - додали в командуванні.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1947098800994070737

Теги: #польща #удари #рф #авіація

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