Зафіксовано нові удари ворожих БпЛА по Харкову, інформації про постраждалих немає

Зафіксовано ще три удари ворожих БпЛА по Київському району Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз на місці прильотів пожежі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ворожі безпілотники поцілили по кількох локаціях.

"Наразі інформація про постраждалих не надходила. Щодо наслідків - йде вивчення на місцях", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі .

Джерело: https://t.me/synegubov/15891

https://t.me/ihor_terekhov/2835