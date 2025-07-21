Інтерфакс-Україна
Події
02:11 21.07.2025

Зафіксовано нові удари ворожих БпЛА по Харкову, інформації про постраждалих немає

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Зафіксовано ще три удари ворожих БпЛА по Київському району Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз на місці прильотів пожежі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ворожі безпілотники поцілили по кількох локаціях.

"Наразі інформація про постраждалих не надходила. Щодо наслідків - йде вивчення на місцях", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі .

Джерело: https://t.me/synegubov/15891

https://t.me/ihor_terekhov/2835

Теги: #харків #бпла #атаки

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