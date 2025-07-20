Інтерфакс-Україна
Події
22:02 20.07.2025

Понад 105 млн грн зібрали на "Atlas Festival" у Києві - КМВА

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У Києві впродовж трьох днів відбувся масштабний музичний фестиваль "Atlas Festival", на якому зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Дякую всім, хто долучився до благодійного збору на захист нашого неба, який був організований фестивалем спільно з (фондом – ІФ-У) "Повернись живим", - "Дронопад". Було зібрано понад 105 мільйонів гривень", - написав Ткаченко в телеграмі.

За його словами, фест відвідало понад 70 тисяч киян та гостей міста. На ньому виступило 100 артистів на 6 сценах. Також представлено 77 організацій, які працюють на наближення перемоги.

"Такі заходи, окрім культурної цінності, мають і цілком прагматичний результат: в українському повітряному просторі стане значно менше літаючої російської дронової нечисті", - пише він.

Ткаченко подякував організаторам за те, що дослухались до рекомендацій КМВА та дотримувались всіх необхідних безпекових заходів. Зокрема, в пʼятницю кілька виступів були перервані повітряними тривогами, і відвідувачі організовано могли перечекати їх в підготовленому укритті.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1494

Теги: #київ #донати #atlas

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