Інтерфакс-Україна
Події
09:59 20.07.2025

Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

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Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік; у м. Ізюм постраждали 50-річна і 76-річна жінки",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі області  пошкоджено 3 вантажні і 4 легкові автомобілі, в Ізюмському - двоповерховий житловий будинок, неексплуатовану будівлю та автомобіль.

Теги: #синєгубов #харківська_область #обстріл

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