Зеленський: Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні

Секретар РНБО України Рустем Умєров –запропонував російській стороні наступну зустріч наступного тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу.

"Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Окрім того Зеленський анонсував ще один обмін полоненими.

"Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном", - сказав президент.

Також президент України вкотре підтвердив готовність до переговорів з РФ на найвищому рівні.

"Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - заявив Зеленський.