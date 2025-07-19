Інтерфакс-Україна
Події
07:48 19.07.2025

Трамп подав позов на $10 млрд проти Wall Street Journal через згадку в матеріалі про Епштейна

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Трамп подав позов на $10 млрд проти Wall Street Journal через згадку в матеріалі про Епштейна

Президент США Дональд Трамп подав позов до федерального суду Маямі на суму щонайменше 10 мільярдів доларів проти The Wall Street Journal та її власників, він звинувачує видання у наклепі через публікацію, в якій його ім’я згадується у контексті привітання з днем народження, адресованого Джеффрі Епштейну у 2003 році, повідомляє Reuters.

У позові йдеться, що в публікації йдеться про привітання, яке нібито містило сексуально забарвлений малюнок і натяки на спільні "секрети". Трамп наполягає, що ця інформація є неправдивою та завдала йому "величезної" фінансової та репутаційної шкоди. Відповідачами у справі зазначені видавництво Dow Jones, медіахолдинг News Corp, його генеральний директор Роберт Томсон, власник компанії Руперт Мердок і двоє журналістів WSJ.

"Ми щойно подали ПОЗОВ проти всіх, хто причетний до публікації неправдивої, зловмисної, наклепницької, ФЕЙКОВОЇ "статті" в нікчемному "ганчір'ї", яким є "The Wall Street Journal". Цей історичний судовий позов подається проти так званих авторів цього наклепу, нині повністю зганьбленої WSJ, а також проти її корпоративних власників та афілійованих осіб, серед яких Руперт Мердок та Роберт Томсон (незалежно від його ролі!) на чолі списку", - зазначив Трамп на своїй сторінці у Truth Social.

У тексті позову також зазначається, що видання не надало доказів існування листа чи підтвердження його змісту: "Показово, що в статті не пояснюється, чи отримали відповідачі копію листа, чи бачили вони його, чи був він їм описаний, або будь-які інші обставини, які в іншому випадку могли б надати статті достовірності".

Як повідомляє видання, представник Dow Jones у відповідь заявив: "Ми повністю впевнені в ретельності і точності нашої звітності і будемо рішуче захищатися від будь-якого судового позову".

Юристи зазначають, що вимога у $10 мільярдів значно перевищує найгучніші виплати у справах про наклеп, зокрема угоду Fox News з Dominion Voting Systems на 787,5 мільйона доларів.

 

 

Теги: #позов #трамп #сша

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