Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

У зв’язку з черговою атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, Оперативне командування розпочало повітряні операції в українському повітряному просторі, повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", - зазначено в соцмережі Х в ніч на суботу.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.

Як зазначається, Оперативне командування Збройних Сил здійснює постійний моніторинг ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Джерело: https://x.com/dowopersz/status/1946372357469200758?s=46