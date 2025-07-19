Інтерфакс-Україна
Події
01:06 19.07.2025

Одеса зазнала масованої атаки ударними БпЛА, пошкоджено житлові будинки — ОВА

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Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема багатоквартирні житлові будинки, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив він.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10573

Теги: #наслідки #одеса #атака

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