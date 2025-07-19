Одеса зазнала масованої атаки ударними БпЛА, пошкоджено житлові будинки — ОВА

Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема багатоквартирні житлові будинки, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив він.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10573