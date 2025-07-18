Мерц ставить під сумнів вступ України до ЄС до 2034 року через семирічний бюджет

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю поставив під сумнів можливість вступу України до Європейського Союзу до 2034 року, коли там завершиться наступний семирічний бюджетний цикл, оскільки це не має вплинути на вже розраховані середньострокові фінансові плани блоку, повідомляє Reuters.

"Для нас абсолютним головним пріоритетом є, перш за все, зробити все можливе, щоб припинити цю війну", - сказав Мерц у п'ятницю після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні.

"Потім ми поговоримо про відбудову України... але це займе кілька років... Це, ймовірно, навіть не вплине на поточні середньострокові фінансові перспективи ЄС", – додав канцлер.

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року, якщо країна продовжить реформи з нинішньою швидкістю та якістю. Лідери ЄС також заявили, що вступ до ЄС буде найважливішою гарантією безпеки для майбутнього України.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала на 2028-2034 рр. фінансовий план ЄС у EUR2 трлн. В його рамках Єврокомісія закладає для України по розділу витрат на розширення Євросоюзу 100 млрд євро. "У нас є український фонд для відновлення в 50 млрд євро. Ця сума виплачується, тому ми пропонуємо 100 млрд євро, щоб поповнити цей фонд для України з метою забезпечити українські перезапуск і стійкість і, звичайно, прискорити її вступ до Європейського союзу", - сказала глава ЄК.

Крім того, Єврокомісія запропонувала виділити в семирічному бюджеті ЄС EUR131 млрд для інвестицій в оборонний і космічний сектори.