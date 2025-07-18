Інтерфакс-Україна
Події
19:45 18.07.2025

Заступник голови фракції "Голос": Не очікуємо жодних змін у політиці нового уряду

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Заступник голови фракції "Голос": Не очікуємо жодних змін у політиці нового уряду
Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Жодних змін у політиці нового уряду не очікується, вважає заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Не очікуємо ніяких змін у політиці та підході, адже це ті самі люди, які працювали з прем'єр-міністром Шмигалем. Нових людей в уряді немає. Вони будуть вимушені вирішувати складні питання макроекономічної стабільності, суттєві проблеми з фінансуванням на 2026 рік, якого поки немає, забезпеченням армії зброєю, якої також поки немає та невиконанням багатьох обіцянок міжнародним партнерам. Тому просто їм не буде", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Як повідомлялось, Верховна Рада у четвер затвердила новий склад уряду на чолі з Юлією Свириденко.

Теги: #кабмін #коментар #рада

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