Інтерфакс-Україна
Події
13:59 18.07.2025

Член комітету Ради з питань нацбезпеки: зміна секретаря РНБОУ може призвести до втрати досвіду фахівців

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Член комітету Ради з питань нацбезпеки: зміна секретаря РНБОУ може призвести до втрати досвіду фахівців

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") побоюється, що зміна секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ) призведе до втрати досвіду фахівців і спроможності інституції.

"Я б назвала це не кадровим призначенням, а ротацією, або "кожній свашці по ковбасці". Прикро, що внаслідок цих совань, втрачається досвід реальних фахівців та спроможність інституцій, адже зміна секретаря призведе і до зміни апарату, бо "світу" новопризначеного треба буде кабінетовлаштовувати", - сказала Фріз, коментуючи призначення ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем РНБО.

Народна депутатка наголосила, що РНБО, відповідно до задуму її ідеолога Володимира Горбуліна, мала б відігравати ключову роль у секторі безпеки й оборони — бути його центром управління, головною платформою для аналізу ризиків та викликів, що постають перед державою, а також для розробки ефективних механізмів реалізації рішень, спрямованих на зміцнення обороноздатності.

"РНБОУ не повинно перетворитися на репресивний засіб з обслуговування інтересів виключно президента та його офісу. РНБОУ - це стратегічний рівень управління і дуже прикро якщо він також буде занурений в хаотичне керування та роботу в форматі "пожежної команди", замість всебічного аналізу, чітких прогнозів, адекватного стратегічного планування особливо в умовах воєнного стану", - підкреслила Фріз.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Умєрова секретарем РНБО.

Теги: #рнбо #рада #фріз

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