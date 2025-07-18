Інтерфакс-Україна
Події
12:07 18.07.2025

Міністр оборони Шмигаль провів першу нараду із заступниками

1 хв читати
Міністр оборони Шмигаль провів першу нараду із заступниками
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із заступниками ключові завдання та виклики, перед кожним поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності.

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку", - написав він у Telegram-каналі.

За словами міністра, перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності.

"Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", - наголосив він.

Теги: #міноборони #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 17.07.2025
Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

16:54 17.07.2025
Шмигаль: Обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони покращить координацію та прибере певну конкуренцію

Шмигаль: Обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони покращить координацію та прибере певну конкуренцію

16:46 17.07.2025
Шмигаль: Проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився в процесах

Шмигаль: Проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився в процесах

16:34 17.07.2025
Шмигаль на посаді міністра оборони бачить три ключові напрями роботи: люди, зброя і система

Шмигаль на посаді міністра оборони бачить три ключові напрями роботи: люди, зброя і система

16:20 17.07.2025
Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

13:19 17.07.2025
СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

12:09 17.07.2025
Комітет нацбезпеки підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

Комітет нацбезпеки підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

08:18 17.07.2025
Свириденко про Шмигаля: У нього можна було вчитися не лише як у керівника, а й як у людини

Свириденко про Шмигаля: У нього можна було вчитися не лише як у керівника, а й як у людини

20:09 16.07.2025
Зеленський: Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради про Шмигаля як нового міністра оборони

Зеленський: Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради про Шмигаля як нового міністра оборони

20:05 16.07.2025
Шмигаль зустрівся з Келлогом

Шмигаль зустрівся з Келлогом

ВАЖЛИВЕ

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для "міражів"

Зеленський висловив вдячність за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: це потрібне рішення, і потрібне саме зараз

Від ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, ще 12 поранено - ОВА

Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО - указ

ОСТАННЄ

На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити "бізнес" з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон

Росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці – Єрмак

Є сім пріоритетів у роботі нової очільниці Міненерго – директор енергопрограм "Разумков Центру"

Макрон у розмові з Зеленським: Франція є і залишатиметься поруч з Україною

В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

Колегія суддів Касаційного госпсуду ВС відмовила Ferrexpo в оскарженні рішень судів щодо арешту 50,3% акцій у ПГЗК, ЄГОК та БГЗК

Нацполіція викрила розкрадання коштів на реставрації Київської фортеці: оголошено підозру директору держінституту

Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для "міражів"

ГУР ознайомив Келлога з компонентами російської зброї західного виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА