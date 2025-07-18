Міністр оборони Шмигаль провів першу нараду із заступниками

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Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із заступниками ключові завдання та виклики, перед кожним поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності.

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку", - написав він у Telegram-каналі.

За словами міністра, перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності.

"Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", - наголосив він.