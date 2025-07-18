Інтерфакс-Україна
Події
11:02 18.07.2025

Від ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, ще 12 поранено - ОВА

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Від ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, ще 12 поранено - ОВА
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

За добу армія РФ 34 рази обстріляла населені пункти Донеччини, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Згідно із дописом, у Покровському районі загинуло дві людини, ще двоє дістали поранень.

"Покровський район. У Мирнограді поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено сільгосппідприємство. У Покровську дві людини загинули і одна поранена; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Володимирівці Шахівської громади один будинок зруйновано і два пошкоджено; у Заповідному пошкоджено дві адмінбудівлі і багатоповерхівку", - написав він в Телеграм-каналі в п’ятницю.

У Краматорському районі загинуло 2 людини, ще 10 поранено.

"Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 28 приватних будинків, пошту, крамницю і склад. У Краматорську поранено 6 людей. В Андріївці поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю і авто. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 37 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 4 господарські споруди; у Предтечиному пошкоджено 28 приватних будинків", - повідомив він.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки, обійшлося без постраждалих.

З лінії фронту вдалося евакуювати 294 людини, у тому числі 23 дитини.

Теги: #донеччина #філашкін #обстріл

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