На Дніпропетровині в результаті дронової атаки загинув машиніст "Укрзалізниці" – голова правління

Вночі на п’ятницю, 18 липня, в результаті російського удару із застосуванням БПЛА постраждали залізничники, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Атака шахедів у Дніпропетровській області забрала життя машиніста, поранено (некритично) помічника", - написав Перцовський в Facebook в п’ятницю зранку.

Він зазначив, що ворог нарощує удари та розширює їхню географію.

"Змінюємо наші правила та алгоритми, працюємо із Силами оборони над посиленням захисту, але попри все робота залізничників стає дедалі ризиковішою. Цього тижня вже прощалися із колегами на Донеччині. Кожна втрата - надмірний біль, кожна втрата - означає маємо робити більше для захисту, для протидії ворогу, для підтримки Сил оборони", - наголосив він.