Інтерфакс-Україна
Події
11:03 17.07.2025

Уряд Німеччини не знає про поставки систем ППО Patriot Україні - ЗМІ

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Уряд Німеччини не знає про поставки систем ППО Patriot Україні - ЗМІ

Уряд Німеччини не підтверджує заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші оголошені ним поставки систем протиповітряної оборони Patriot вже в дорозі з Німеччини до України, повідомляється на сайті Швейцарського радіо і телебачення (SRF) в четвер.

"Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо", – сказав речник Міністерства оборони Німеччини.

При цьому речник повідомив, що в понеділок відбудеться віртуальна конференція держав, що підтримують Україну (UDCG), метою якої буде знайти рішення невирішених питань, "щоб потім якомога швидше здійснити постачання систем Patriot Україні".

Як повідомлялося, 15 липня Трамп заявив, що США відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом, а наступного дня оголосив, що відправлення Patriot в Україну вже розпочалося. "Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх поповнює. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повне відшкодування", - сказав він.

Теги: #patriot #німеччина

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