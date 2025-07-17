Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє жителів загинули

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Три людини загинули, 29 отримали поранення внаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Донецької області в середу, 16 липня, більшість жертв прийшлися на місто Добропілля Покровського району, де окупанти скинули авіабомбу на торговий центр, повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Покровську і Родинському зруйнувано по 1 будинку. У Добропіллі 2 людини загинули і 27 поранено, пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів", - написав Філашкін в Телеграм в четвер уранці.

Ще одна людина загинула в Зарічному Краматорського району. "У Лимані зруйновано 6 будинків, гараж і літню кухню; у Зарічному загинула людина. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 19 приватних будинків, адмінбудівлю, господарське приміщення і авто", - повідомив голова обладміністрації.

Всього, з його даними, за добу росіяни обстріляли населені пункти Донецької області 30 разів. З лінії фронту евакуйовано 264 людини, у тому числі 17 дітей.

Як повідомлялося, російські окупанти в середу, 16 липня, скинули 500-кілограмову авіабомбу на торговий центр в середмісті Добропілля Донецької області. За даними обладміністрації, в результаті удару загинули двоє людей, 27 поранені.