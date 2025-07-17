У Раді зареєстровані президентські проєкти постанов про призначення Свириденко прем'єром, Сибіги – главою МЗС, Шмигаля – главою Міноборони

Проєкти постанов про призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України, Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ і Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України зареєстровані у Верховній Раді в четвер.

Ініціатором всіх трьох проєктів постанов виступив президент України Володимир Зеленський. Вони зареєстровані під №№13494, 13495 та 13496 відповідно та датовані 17 липня, повідомляється на сайті українського парламенту.

Свириденко наразі виконує обов'язки першої віцепрем’єрки – міністерки економіки, Шмигаль – прем'єр міністра, Сибіга – міністра закордонних справ, тобто зберігає свою посаду.