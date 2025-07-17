Інтерфакс-Україна
Події
05:59 17.07.2025

В Офісі президента відбулася зустріч експертів і дослідників Африканського континенту

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило провів зустріч експертів і дослідників Африканського континенту, що стало першим кроком до створення постійної платформи діалогу для обговорення напрямів розвитку відносин між Україною та країнами Африки, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми зацікавлені відкривати Африку в Україні й Україну в Африці, створюючи міцну співпрацю між нашими народами та континентами. Наше завдання – подолати наслідки, які спричинила російська агресія для розвитку цих відносин, і відкрити нові можливості для взаємовигідного співробітництва", - зазначив Брусило.

Як зазначається, ключовою темою обговорення було формування практичних інструментів для реалізації українських інтересів у країнах Африки завдяки взаємодії в політичній, безпековій, економічній, освітній, аграрній і культурній сферах.

Під час зустрічі обговорили особливості взаємодії з регіонами Сахелю, Західної, Східної, Центральної та Північної Африки, а також співпрацю з ключовими державами континенту та регіональними об’єднаннями, зокрема ЕКОВАС і Африканським Союзом.

Також окрему увагу приділили можливостям розширення українського бізнесу в Африці та створенню логістичних хабів для постачання українських товарів. Також обговорили перспективи застосування українських стратегій у сфері інформаційної безпеки та протидію російській пропаганді в регіоні.

У зустрічі взяли участь фахівці провідних аналітичних центрів, наукових інституцій, дипломатичних структур і громадських організацій, що спеціалізуються на тематиці Африканського континенту.

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulasya-zustrich-ekspertiv-i-doslidnik-99045

Теги: #розвиток #африка #відносини

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