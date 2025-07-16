Келлог відвідав тренувальні локації Нацгвардії, де ознайомився з оснащенням гвардійців та їхньою підготовкою

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Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України, де ознайомився з оснащенням українських гвардійців та їхньою бойовою підготовкою, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Разом із командувачем НГУ Олександром Півненком американська делегація ознайомилася з підготовкою українських гвардійців, їхнім оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою. Делегації презентували тренування екіпажів танків і бойових машин, роботу на симуляторах, а також дрони й роботизовані комплекси", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що генерал Келлог відзначив мужність українських бійців і високу якість підготовки. Він також підкреслив, що досвід України є цінним для армій інших країн.

"Ми вдячні США за постійну допомогу, яка дає змогу нашим підрозділам ефективно боронити країну. Україна захищає свою незалежність і свободу. Разом із партнерами ми продовжуємо розвивати наші оборонні спроможності", - зазначив командувач НГУ Олександр Півненко.