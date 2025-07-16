Зеленський: Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради про Шмигаля як нового міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав документи з пропозицією до Верховної Ради призначити колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля головою Міністерства оборони України.

"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості", - заявив президент у вечірньому зверненні в середу.

Він також додав, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін очолить "Укроборонпром".

"Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру", - наголосив Зеленський.

"Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати", - додав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15144