Польщі недостатньо підіймати винищувачі у повітря під час атак РФ, треба допомогти Україні закрити небо - Кондратюк

Фото: https://www.facebook.com/kondratiukolena/

Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк вважає, що Польщі недостатньо підіймати свої винищувачі у повітря під час російських атак по українських містах, а треба допомогти Україні закрити небо.

"Постійно звертаюся до наших польських колег і партнерів - недостатньо підіймати свої винищувачі у повітря під час чергової російської атаки по українських містах. Треба допомогти Україні закрити небо від російських дронів та ракет надійним щитом. Принаймні над Заходом нашої країни. Це вже питання захисту польського бізнесу та установ, які працюють в Україні", - написала Кондратюк у Фейсбуці у середу.

За її словами, свідома російська атака на польську компанію у Вінниці, а раніше пошкодження через масований обстріл Києва будівлі консульського відділу посольства Польщі - це тривожний дзвіночок для Польщі.

"Треба діяти, бо якщо чіткої реакції польської сторони не буде, наступні атаки, на жаль, не забаряться. Така цинічна психологія у держави-терориста та агресора росії", - підкреслила Кондратюк.

Як повідомлялось, внаслідок російської дронової атаки в ніч на 16 липня пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, є постраждалі.