Зеленський: Демонстрація сили може змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів

Демонстрація сили може змусити Володимира Путіна сісти за стіл мирних переговорів, причому Україні не обов'язково її використовувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться використовувати цю силу, але якщо Росія знає про її існування, це вже вагомий аргумент для припинення війни", - заявив Зеленський в інтерв’ю кореспонденту Newsmax Шелбі Вайлдер у Києві.

"Я пам’ятаю, що у нас був потужний пакет стримування до того, як президент Трамп став президентом. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не було зроблено. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі", - зазначив український лідер.

"Президент Трамп і вся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру та припинення війни", – сказав Зеленський. "Але росіяни розуміють лише силу. Отже, лише сильні санкції та лише сильну зброю. Ми готові до дій, до демонстрації сили", - запевнив він.

"Приїхав Келлог - і в нас дві ночі не було масованих обстрілів", - сказав президент України.

"Люди вже жартують – дайте Келлогу український паспорт і хай живе в Україні. Це показує, що путін боїться Америки", - наголосив Зеленський.