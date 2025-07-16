У Вінницькій області нічною атакою пошкоджені 19 приватних будинків, всі пожежі ліквідовані

Фото: ДСНС

19 приватних житлових будинків були пошкоджені у Вінницькій області в ніч на середу внаслідок масованої російської дронової атаки, два з них майже повністю зруйновані, повідомила заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

"Сьогодні по області постраждали і житлові будинки. Загалом 19 приватних домогосподарств постраждало. Є 2 будівлі, які зазнали значних руйнувань, майже знищені. Решта – різного ступеню ушкоджень – і покрівля, і вікна. На зараз у всіх громадах працюють представники від комісій спільно з органами місцевого самоврядування для фіксації наслідків, щоби в подальшому прийняти рішення про допомогу постраждалим людям", - сказала Заболотна в ефірі національного телемарафону.

При цьому вона повідомила, що станом на зараз вже ліквідовані всі пожежі у Вінниці, які були в кількох локаціях після атаки. "Зараз триває розбір конструкцій і ліквідація власне наслідків", - розповіла чиновниця.

За її словами, кількість постраждалих в області, як і раніше, вісім, з них п'ятеро з опіковими травмами, двоє з них у важкому стані.

Загалом над територією області, за її інформацією, пролітали 28 ворожих БПлА. "Дякую силам ППО за те, що вони відпрацювали по повітряним цілям, але на жаль, ми також маємо влучання по промисловим об'єктам цивільної інфраструктури і по житловим будинкам", - повідомила Заболотна.