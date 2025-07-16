У Новопокровці на Дніпропетровщині ліквідовують наслідки загибелі риби через спеку

На ставку у Новопокровці Дніпровського району ліквідовують наслідки загибелі риби, повідомила Дніпропетровська обласна адміністрація (ОВА).

Як зазначає заступниця начальника ОВА Лілія Мягка, подібне явище періодично стається влітку.

"До цього призводять нестача кисню у воді через спеку і тривалий штиль. Так сталося і у Новопокровці. Фахівці не виявили фактів зовнішнього впливу та несанкціонованого скиду стоків. Зараз всі сили місцевої влади та відповідних служб направлені на усунення наслідків", – сказала вона.

На місці події одразу провели позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розробили план, який дозволить мінімізувати вплив на довкілля.

Наразі проводять аерацію води – працюють дві потужні помпи, які подають повітря. По поверхні ставка та прибережній зоні розкидають негашене вапно – це знезаражує, нейтралізує шкідливі мікроорганізми. Водойму щодня обстежують та прибирають загиблу рибу. Ловити її на ставку, продавати – заборонено. Там організоване постійне чергування.