Франція не братиме участі в закупівлі американської зброї для України – ЗМІ

План постачання американської зброї Україні підтримують Німеччина, чотири скандинавські країни, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а також Нідерланди, тоді як Франція у цей перелік не входить, пише видання Politico.

"Франція, президент якої Еммануель Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці створили власну оборонно-промислову базу, купуючи озброєння на місцевому рівні, була помітним пропуском у списку. За словами двох французьких чиновників, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї з цієї причини. Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджет і стримати свій колосальний дефіцит", - йдеться у виданні.

У приватному порядку німецькі чиновники кажуть, що ініціатива закупівлі американської зброї для України через НАТО була німецькою ідеєю. Німецький уряд, враховуючи обмежені виробничі потужності Європи, вважає купівлю американської зброї єдиним способом швидко постачати Україні необхідне озброєння. Деталі щодо конкретних закупівель не розголошуються, але німецький уряд особливо наполегливо наполягає на угоді про купівлю систем ППО Patriot американського виробництва.

Видання відзначає, що цей підхід протирічать попереднім заявам канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який у лютому обіцяв "якомога швидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності" від США, оскільки той визначив, що з Трампом краще впоратися прагматично, ніж конфронтацією.

При цьому відзначається, що саме європейці підтримують Трампа, який вагається вжити конкретних кроків для різкого збільшення військової допомоги Україні. Тож вони, на чолі з Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, знайшли обхідний шлях: знаючи про небажання президента відмовитися від ізоляціоністського крила свого руху MAGA, і надаючи американську зброю Україні самі, надають Трампу прикриття. Ця стратегія "дозволить адміністрації США посилити тиск на Росію та посилити її підтримку України, водночас дозволяючи їй залишатися на крок позаду європейців", заявив у Берліні німецький урядовець, який консультує Мерца, безпосередньо перед заявою Трампа про постачання Україні озброєнь.