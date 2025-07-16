Кривий Ріг під масованою атакою російських БпЛА - Вілкул

Попередньо близько 20 влучань у Кривому Розі внаслідок масованої атаки російських БпЛА, повідомляє начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул в Телеграм станом на 00:40 середи.

"Вже близько 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста. Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", - написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/vilkul/11705