Інтерфакс-Україна
Події
00:50 16.07.2025

Кривий Ріг під масованою атакою російських БпЛА - Вілкул

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Попередньо близько 20 влучань у Кривому Розі внаслідок масованої атаки російських БпЛА, повідомляє начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул в Телеграм станом на 00:40 середи.

"Вже близько 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста. Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", - написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/vilkul/11705

Теги: #дніпропетровська #атака #бпла

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