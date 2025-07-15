Трамп не виключив, що його дедлайн для припинення війни РФ проти України зрештою може становити менше ніж 50 днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає введення вторинних мит щодо Росії раніше, ніж через 50 днів, повідомляє у вівторок агентство Bloomberg.

"Дедлайн для Росії може настати раніше, ніж через 50 днів", - наводить агентство слова президента.

У понеділок Трамп заявив, що, якщо врегулювання війни РФ проти України не вдасться домогтися протягом 50 днів, США запровадять вторинні мита щодо Росії. Пізніше в його адміністрації пояснили, що ці заходи, судячи з усього, торкнуться нафти.

Трамп також заявив, що не підтримує ні Москву, ні Київ у тому, що стосується війни. "Я ні на чиєму боці", - наводить агентство слова американського президента.

При цьому, за повідомленням низки західних ЗМІ, Трамп підкреслив, що, на його думку, українській стороні "не потрібно націлювати удари на Москву".

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп не закликав Україну до ударів по Москві і Петербургу. Її слова пролунали після того, як газета Financial Times повідомила з посиланням на джерела, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня нібито "спонукав Україну активізувати глибокі удари по Росії та навіть запитав у Володимира Зеленського, чи може він вдарити по Москві та Петербургу".